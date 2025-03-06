TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

812 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • O O
    А , что с губами?Внучка Маслякова ...
  • татьяна ломакина
    Что папаша, что сынок оба мошенники. Им место  у параши.Сын Алибасова Бар...
  • Слава Белый
    Если не понимает, то разговаривать тут не о чем. Дурочкой прикинуться не получится.Директор Арбенино...

«Я сознательно пошёл на риски»: SHAMAN отреагировал на отказ в регистрации бренда «Я русский»

«Я сознательно пошёл на риски»: SHAMAN отреагировал на отказ в регистрации бренда «Я русский»

Певец SHAMAN, воспевший патриотические настроения в своих произведениях, прокомментировал свои попытки зарегистрировать бренд «Я РУССКИЙ», объяснив свои действия стремлением защитить россиян от недобросовестных предпринимателей и некачественных товаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх