«Я сознательно пошёл на риски»: SHAMAN отреагировал на отказ в регистрации бренда «Я русский»

Певец SHAMAN, воспевший патриотические настроения в своих произведениях, прокомментировал свои попытки зарегистрировать бренд «Я РУССКИЙ», объяснив свои действия стремлением защитить россиян от недобросовестных предпринимателей и некачественных товаров.
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