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Царьград

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«Челябинск» подписал хавбека Мирошниченко на три сезона

«Челябинск» подписал хавбека Мирошниченко на три сезона

Футбольный клуб «Челябинск» усилил состав атакующим полузащитником Глебом Мирошниченко. Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на три сезона, выступать он будет под 11-м номером.

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