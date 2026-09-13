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Царьград

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Карманов победил в драке на турнире Rookie Faceoff в Сан-Хосе

Карманов победил в драке на турнире Rookie Faceoff в Сан-Хосе

На турнире Rookie Faceoff в Сан-Хосе защитник «Сан-Хосе» Александр Карманов победил в драке игрока «Лос-Анджелеса» Лиама Лефевра после силового приема на Якубе Дворжаке.

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