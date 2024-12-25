Звезда YouTube Соболев заявил, что «иноагентство» заставило его поверить в Бога

Блогер был в реестре Минюста, но теперь с него сняли это звание. Ведущий авторского YouTube-канала Николай Соболев, признанный ранее Минюстом РФ иностранным агентом, а теперь потерявший этот статус, в интервью NEWS.
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