Алишер Касимов, обвиняемый в пособничестве теракту в "Крокус сити холле", потеряет статус индивидуального предпринимателя.
Алишер Касимов лишится статуса ИП: заблокировано 122 759 рублей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Владимир Тимошков
Все имущество уродов просто конфисковывается. Родственники по зонам. Выродки если есть высылают я. Участники теракта растреливаются. Этим властям только бы свою либерастия и дерьмократию показать. Столько бабла на содержание извели. Вопрос при задержании можно было решить за минуту. Одного оставили бы и хватит.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии