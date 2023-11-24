Лидер «Слуги народа» Арахамия: конфликт на Украине мог закончиться в 2022 году

Украинский конфликт мог бы закончиться весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. Об этом 24 ноября заявил глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью телеканалу «1+1».