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Царьград

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Облизбирком возвестил об открытии 5 участков в Курганской области

Облизбирком возвестил об открытии 5 участков в Курганской области

В Курганской области 20 сентября открыли пять избирательных участков в больницах, СИЗО и санатории для временного голосования граждан.

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