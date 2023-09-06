Уже давно сети забиты "креативными" видео-роликами с той стороны. Например как мужичков-пацанов хватают прямо на улице.
В 404-й опубликован дичайший медсписок "годноты"
Комментарии
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ВераВерная
Собачка хорооооошая, она не виновата, что хохлатые её так обрядили. Она вообще-то в Россию хочет))) А у строительного бизнеса в 404 скоро останется только одно направление - новые кладбища. Дело нужное и прибыльное.
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14 час.
Александр Почекунин
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14 час.
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