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В 404-й опубликован дичайший медсписок "годноты"

В 404-й опубликован дичайший медсписок "годноты"

Уже давно сети забиты "креативными" видео-роликами с той стороны. Например как мужичков-пацанов хватают прямо на улице.

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Комментарии
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ВераВерная
Собачка хорооооошая, она не виновата, что хохлатые её так обрядили. Она вообще-то в Россию хочет))) А у строительного бизнеса в 404 скоро останется только одно направление - новые кладбища. Дело нужное и прибыльное.
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Александр Почекунин
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14 час.

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