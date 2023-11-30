Сюрреалистические фотоманипуляции, которые стирают грань между реальностью и фантастикой

С нами не соскучишься!

На крыше. Автор: Raka Wisnu Wardhana. Девятнадцати летний Рака Висну Вардхана ади (Raka Wisnu Wardhana) – цифровой художник из Сурабая (Индонезия), который практически целый год экспериментирует с фотографией и цифровой живописью, создавая сюрреалистические коллажи с сочными сюжетами.