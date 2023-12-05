WSJ: Израиль рассматривает возможность затопления туннелей в Газе морской водой

Сеть туннелей сектора Газа может быть разрушена из-за планов израильских властей.Израильские власти могут принять решение о затоплении системы подземных туннелей, где по их данным, скрываются члены палестинского движения ХАМАС.
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