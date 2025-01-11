Вовремя предать: бывший сторонник либеральных ценностей Марк Цукерберг разворачивает свою информационную империю против секс-меньшинств

В преддверие прихода к власти в США воинствующего консерватора Дональда Трампа компания Meta (экстремистская организация, запрещена на территории РФ) и её дочерние фирмы – Instagram, Facebook (обе запрещены на территории России), WhatsApp (включена в РФ в реестр организаторов распространения информации) – включили режим политического флюгера и быстро отменили квоты на рабочие места для представителей секс-меньшинств.