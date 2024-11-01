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Если болит голова, чаще ешьте картофельное пюре по этому рецепту диетолога

Если болит голова, чаще ешьте картофельное пюре по этому рецепту диетолога

При головной боли поможет порция картофельного пюре — звучит странно, не правда ли? Но в этом рецепте скрыт секрет, который может помочь справиться с головной болью, не прибегая к обезболивающим препаратам.

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