Хирурги победили ранее не исследованное заболевание в Нижнем Новгороде

Хирурги Нижегородского онкологического диспансера успешно провели операцию на пациенте с крайне редким сочетанием заболеваний, которое до настоящего времени не было задокументировано в мировой медицинской практике.
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