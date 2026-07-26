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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В МЧС предупредили о комплексе неблагоприятных явлений

В МЧС предупредили о комплексе неблагоприятных явлений: ⛈️сильные дожди, ливни, ⚡️в сочетании с грозой, ❄️градом и 🌬сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах Волгоградской области ночью и днем 27.

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