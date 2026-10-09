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Воронежские новости

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«Россети Центр» обеспечили мощностью объект АПК в Воронежской области

«Россети Центр» обеспечили мощностью объект АПК в Воронежской области

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго» подключили к сетям новые корпуса животноводческого комплекса в Воронежской области.

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