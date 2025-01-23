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Накопительную часть пенсии можно разморозить. Экономист объяснила, как это сделать

Накопительную часть пенсии можно разморозить. Экономист объяснила, как это сделать

Жителям России рассказали, каким способом можно разморозить накопительную пенсию.Выяснилось, каким образом жители России могут разморозить свою накопительную часть пенсии.

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