Самые шокирующие факты о великом переселение народов

Римская империя не была уничтожена «варварами» за одну ночь. Новейшие исследования показывают, что германцы начали мирно просачиваться на её территорию за несколько столетий до краха империи, а большинство солдат армии Аттилы, «бича Божьего», были не пришельцами из далёких восточных степей, а местными жителями Центральной Европы.