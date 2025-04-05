Раскрыты потери ВСУ на белгородском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин заявил, что военные на белгородском направлении нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах трех населенных пунктов Сумской области.
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