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Владимирские новости

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«Владимирские новости» собирают адреса домов без отопления

«Владимирские новости» собирают адреса домов без отопления

Жители Владимирской области могут сообщить о домах без отопления через дежурного бота, эта информация поможет наглядно показать, где люди продолжают мёрзнуть.

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