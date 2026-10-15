Моя статья для ТАСС на тему "плана Гринкевича по стремительному разгрому России".Скрытый механизм "превентивной обороны" против РоссииВ рамках продолжающейся милитаризации Европы и особенно восточного фланга НАТО руководство Североатлантического альянса с помпой представило военную доктрину "Теория победы" (Theory of Victory).