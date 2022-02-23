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Велимир Перасович: «У нас был шанс победить «Монако», но большую часть матча испытывали проблемы с набором очков»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что большую часть матча против «Монако» в Евролиге казанская команда испытывала проблемы с набором очков.

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