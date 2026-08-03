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Царьград

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Компании «Метиз» удачно разработали электронный коленный модуль

Компании «Метиз» удачно разработали электронный коленный модуль

Русские ученые презентовали электронный коленный модуль для людей после ампутации бедра. Созданное компанией «Метиз» устройство настраивается через приложение, обладает высокой локализацией и экспортируется в 50 стран.

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