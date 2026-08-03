Компании «Метиз» удачно разработали электронный коленный модуль

Русские ученые презентовали электронный коленный модуль для людей после ампутации бедра. Созданное компанией «Метиз» устройство настраивается через приложение, обладает высокой локализацией и экспортируется в 50 стран.
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