Идеологическая мастерская. Кто и чему учит студентов в театральном ВУЗе?

Виктор Гайдуков

Возмущения есть и этих возмущений много, но почему? Всё, что было перечислено в статье, не является нарушением наших законов. Кто, как и главное за что сможет наказывать этих педагогов и руководителей различных научных, учебных и культурных учреждений? У нас нет Государственной идеологии, в соответствии с которой были бы написаны законы, программы обучения и установлены рамки дозволенного и недозволенного в искусстве, регулировалось бы книгопечатание, репертуары театров и сценарии кинофильмов. Лично я считаю, что без Государственной идеологии народ становится толпою и его завтра такое же как у корабля, который плывёт без руля и ветрил.