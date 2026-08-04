Идеологическая мастерская. Кто и чему учит студентов в театральном ВУЗе?Коррупционный скандал в ГИТИС высветил проблему, которая в долгосрочной перспективе может быть куда серьезнее обнаруженной финансовой махинации.
Идеологическая мастерская. Кто и чему учит студентов в театральном ВУЗе?
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Вот читаю и Высоцкого вспоминаю. " Евреи бля, евреи. Кругом одни евреи....." вот на СВО ТАК БЫЛО БЫ!
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1 м.
Наталия
Каков поп, такой и приход! Какие воспитатели этой "творческой элиты", таковы и их воспитанники.
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1 м.
Виктор Гайдуков
Возмущения есть и этих возмущений много, но почему? Всё, что было перечислено в статье, не является нарушением наших законов. Кто, как и главное за что сможет наказывать этих педагогов и руководителей различных научных, учебных и культурных учреждений? У нас нет Государственной идеологии, в соответствии с которой были бы написаны законы, программы обучения и установлены рамки дозволенного и недозволенного в искусстве, регулировалось бы книгопечатание, репертуары театров и сценарии кинофильмов. Лично я считаю, что без Государственной идеологии народ становится толпою и его завтра такое же как у корабля, который плывёт без руля и ветрил.
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1 м.
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