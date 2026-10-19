Жители Сергиева Посада направили обращения в надзорные органы из-за регулярного сброса нечистот в ливневую канаву у лесопарка «Загорское море» — по их данным, стоки с участка №34А на улице Нагорной откачивают через шланг под бетонной плитой заезда, и загрязнённая вода может достичь Копнинки и озера.
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