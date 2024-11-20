Захарова заявила о проникновении британской журналистки на брифинг Лаврова

Журналистка британского телеканала Sky News прорвалась на пресс-конференцию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам участия в саммите "Группы двадцати" (G20) в Бразилии, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.