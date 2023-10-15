Мария Миронова выступила в поддержку Израиля

Актриса Мария Миронова объяснила свою позицию в ответ на нападки хейтеров. На днях российская актриса, дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой, Мария Миронова написала в соцсети пост в поддержку Израиля.
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