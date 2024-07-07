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  • Antanas
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Армия России владеет инициативой на всех участках фронта и усиливает натиск

Армия России владеет инициативой на всех участках фронта и усиливает натиск

Российские войска, как теперь это уже все понимают, за последние дни усилили авиаудары, прежде всего ракетами и дронами, по украинским аэродромам — и вблизи линии фронта, и в глубине страны (вплоть до самых ее западных регионов).

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Antanas
Бить по прибытию новых вооруженний шувальным огнем.🤯🤯😬🤐🤐
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