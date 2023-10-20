Reuters: Половина пакета помощи Киеву пойдет на пополнение арсенала США

Из дополнительной помощи киевскому режиму в размере 60 миллиардов долларов, которую американский лидер Джо Байден намерен запросить у конгресса, половина пойдет на пополнение военных запасов самих Соединенных Штатов.
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