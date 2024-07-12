Что происходит с природой? Известная пустыня вся покрылась цветами  

Жители Чили столкнулись с редчайшим природным явлением — одно из самых засушливых мест на земле, пустыня Атакама, неожиданно покрылось цветами и теперь больше напоминает поле где-нибудь в умеренных широтах.
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