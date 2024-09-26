"Известия": в октябре могут увеличиться сроки доставки товаров из Китая в Россию

В октябре могут вырасти сроки доставки товаров из Китая в Россию. Одной из причин станут длинные выходные в этой стране по случаю празднования Дня образования КНР с 1 по 7 октября, сообщили газете "Известия" в логистических компаниях и службах доставки.
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