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"Известия": в октябре могут увеличиться сроки доставки товаров из Китая в Россию

"Известия": в октябре могут увеличиться сроки доставки товаров из Китая в Россию

В октябре могут вырасти сроки доставки товаров из Китая в Россию. Одной из причин станут длинные выходные в этой стране по случаю празднования Дня образования КНР с 1 по 7 октября, сообщили газете "Известия" в логистических компаниях и службах доставки.

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