Пенсионерам назвали способы оградиться от телефонных мошенников

С введением антифрод-решений, которые блокируют подменные номера, мошенники стали активно использовать мессенджеры, рассказал «Известиям» 28 сентября старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.
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