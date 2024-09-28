ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 977 подписчиков

Пенсионерам назвали способы оградиться от телефонных мошенников

Пенсионерам назвали способы оградиться от телефонных мошенников

С введением антифрод-решений, которые блокируют подменные номера, мошенники стали активно использовать мессенджеры, рассказал «Известиям» 28 сентября старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх