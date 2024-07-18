20 фото, разница на которых похлеще, чем между июльским зноем и январской вьюгой

Некоторые изменения можно заметить только в сравнении, и в этом нам сильно помогает фотоаппарат. Иногда кажется, будто разница между «было» и «стало» не сильно велика, но смотришь на снимки — и думаешь: «Вот это да!».
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