Сотрудник петербургского МФЦ потребовал миллион за неудобный график отпусков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля, ФедералПресс. В суд поступил иск от работника петербургского МФЦ. Он требует от своего работодателя миллион рублей за неудобный график отпусков, уточнила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.