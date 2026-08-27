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Россия мөселманнары Дини җыены вәкилләре Малайзиядә халыкара конференциядә катнашты

Россия мөселманнары Дини җыены вәкилләре Малайзиядә халыкара конференциядә катнашты

Иркутск өлкәсе мөселманнары Диния нәзарәте рәисе, мөфти Фәрит хәзрәт Мингалиев җитәкчелегендәге делегация Малайзиядә узган «Ислам туризмы» халыкара ислам конференциясендә катнашты.

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