Россия мөселманнары Дини җыены вәкилләре Малайзиядә халыкара конференциядә катнашты

Иркутск өлкәсе мөселманнары Диния нәзарәте рәисе, мөфти Фәрит хәзрәт Мингалиев җитәкчелегендәге делегация Малайзиядә узган «Ислам туризмы» халыкара ислам конференциясендә катнашты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым