В Кузбассе начала работу горячая линия по вопросам частичной мобилизации граждан

Горячая линия организована на базе Службы «122». Для получения достоверных сведений пользуйтесь официальными источниками! С сегодняшнего дня специалисты единого колл-центра будут отвечать на вопросы, касающиеся частичной мобилизации граждан.
Горячая линия организована на базе Службы «122». Для получения достоверных сведений пользуйтесь официальными источниками! С сегодняшнего дня специалисты единого колл-центра будут отвечать на вопросы, касающиеся частичной мобилизации граждан.
Свежие комментарии