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Крымская газета

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Участок центральной улицы в Алуште перекрыли из-за угрозы обрушения здания

Участок центральной улицы в Алуште перекрыли из-за угрозы обрушения здания

Участок улицы Владимира Хромых перекрыли из-за угрозы обрушения здания, сообщили в пресс-службе администрации города.

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