Как открыть счет ИП и на что обращать внимание при выборе банка

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Как рассчитать реальную стоимость расчетно-кассового обслуживания для ИП, выбрать банк под свою бизнес-модель и избежать блокировок по 115-ФЗ — разбор с чек-листом, формулой расчета и примером.