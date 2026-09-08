Как открыть счет ИП и на что обращать внимание при выборе банка

Как рассчитать реальную стоимость расчетно-кассового обслуживания для ИП, выбрать банк под свою бизнес-модель и избежать блокировок по 115-ФЗ — разбор с чек-листом, формулой расчета и примером.
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