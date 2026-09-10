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Пискарев: Запад традиционно прилагает усилия по дестабилизации избирательного процесса

Пискарев: Запад традиционно прилагает усилия по дестабилизации избирательного процесса

Запад традиционно прилагает усилия по дестабилизации избирательного процесса в РФ. Об этом заявил глава Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев («Единая Россия»).

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