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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Клевцов: «Шубенков будет выступать в этом зимнем сезоне, он стартует в Омске 21 декабря на Мемориале Булатовых»

Об этом сообщил личный тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Клевцов.

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