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Родственники Аллы Пугачевой в России остались без квартиры и с большими долгами

Родственники Аллы Пугачевой в России остались без квартиры и с большими долгами

Несмотря на проблемы, семья Пугачевых считает, что у них все хорошо.Родственники Аллы Пугачевой в России остались без квартиры и с большими долгами, но, несмотря на проблемы, считают, что у них все хорошо.

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