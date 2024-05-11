Несмотря на проблемы, семья Пугачевых считает, что у них все хорошо.Родственники Аллы Пугачевой в России остались без квартиры и с большими долгами, но, несмотря на проблемы, считают, что у них все хорошо.
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