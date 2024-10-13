Стрельба у Государственного университета Теннесси в США: 1 погиб, 9 ранены

Стрельба в городе Нэшвилле на праздновании окончания обучения в Государственном университете североамериканского штата Теннесси привела к гибели одного человека, девять пострадали, включая ребенка, 13 октября сообщил телеканал ABC News.
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