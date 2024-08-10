Локарно-2024: дом под звездным небом

«Боганклоч» Бена Риверса Самая радикальная работа, представленная в этом году в главном конкурсе Локарно, как было уже не раз, принадлежит известному британскому современному художнику Бену Риверсу, снимающему на 16-мм кинопленку абсолютный видеоарт — ультранизкобюджетные фильмы, предназначенные скорее для прогрессивных музеев, чем для кино.