Локарно-2024: дом под звездным небом

«Боганклоч» Бена Риверса Самая радикальная работа, представленная в этом году в главном конкурсе Локарно, как было уже не раз, принадлежит известному британскому современному художнику Бену Риверсу, снимающему на 16-мм кинопленку абсолютный видеоарт — ультранизкобюджетные фильмы, предназначенные скорее для прогрессивных музеев, чем для кино.
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