РБК СТИЛЬ
НовоеИмидж
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РБК СТИЛЬ

2 269 подписчиков

Свежие комментарии

  • Вениамин
    Дани как он не выглядит и не едет, обслуживается тоже через одно место, достаточно сравнить с той же сузуки, где и це...Как выглядит обно...
  • Маша Глага
    Стол 5 предполагает исключение свежих фруктов и овощей. Советчики.Диета «Стол № 5»:...

Локарно-2024: дом под звездным небом

Локарно-2024: дом под звездным небом

«Боганклоч» Бена Риверса Самая радикальная работа, представленная в этом году в главном конкурсе Локарно, как было уже не раз, принадлежит известному британскому современному художнику Бену Риверсу, снимающему на 16-мм кинопленку абсолютный видеоарт — ультранизкобюджетные фильмы, предназначенные скорее для прогрессивных музеев, чем для кино.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх