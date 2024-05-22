В Подмосковье можно получить аренду земли за 1 рубль

В Подмосковье действует программа по предоставлению земельных участков в аренду по цене 1 рубль за квадратный метр в год, сообщил генеральный директор юридической компании «Консул» Дмитрий Градсков, передает Газета.
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