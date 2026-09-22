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Газета.ру

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Женщина 18 лет выдавала себя за полицейскую и выманила у мужчины $500 тысяч

Женщина 18 лет выдавала себя за полицейскую и выманила у мужчины $500 тысяч

Мужчина из Новой Зеландии 18 лет общался в интернете с мошенницей, выдававшей себя за полицейскую из Австралии, и перевел ей больше $500 тысяч, пишет 1News.

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