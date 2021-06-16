Житель Псковской области обвиняется в совершении более ста наркопреступлений

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Печорского района в совершении 140 преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков, в составе организованной группы.
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