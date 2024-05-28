Театр абсурда
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Театр абсурда

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ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором

ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором

Не надо впадать в эйфорию. Да, мы наступаем. Да, у нас есть успехи. Да, мы близки к тому, чтобы свернуть Украине шею еще в этом году.

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