После ухода отца Филипп Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска»

Филипп Киркоров не смог сдержать эмоций в эфире после ухода из жизни своего отца, Бедроса Киркорова. В новом выпуске шоу «Маска» на НТВ Филипп Киркоров открылся зрителям и публично расплакался, вспоминая о покойном родителе.
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