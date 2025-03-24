После ухода отца Филипп Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска»

Филипп Киркоров не смог сдержать эмоций в эфире после ухода из жизни своего отца, Бедроса Киркорова. В новом выпуске шоу «Маска» на НТВ Филипп Киркоров открылся зрителям и публично расплакался, вспоминая о покойном родителе.