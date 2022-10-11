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Этой осенью на улицах Череповца высадили 500 деревьев

Этой осенью на улицах Череповца высадили 500 деревьев

Об этом сообщил мэр Вадим Германов. Еще 86 будут заняты подготовленными лунками до конца октября. — На вопрос "Где посадки?" у нас есть ответ: на площадях Годовикова, Городецкой, Ветеранов, Моченкова, на Набережной и Беляева, — рассказал мэр.

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