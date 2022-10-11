Этой осенью на улицах Череповца высадили 500 деревьев

Об этом сообщил мэр Вадим Германов. Еще 86 будут заняты подготовленными лунками до конца октября. — На вопрос "Где посадки?" у нас есть ответ: на площадях Годовикова, Городецкой, Ветеранов, Моченкова, на Набережной и Беляева, — рассказал мэр.