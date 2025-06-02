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Царьград

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Экс-участница «Дома-2» приехала в Челябинск и погибла

Экс-участница «Дома-2» приехала в Челябинск и погибла

Трагедия произошла в ванной.В Челябинской области трагически скончалась бывшая участница телешоу "Дом-2" Кристина Белая (Савина).

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