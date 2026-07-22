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17 бюджетов «Горько!», год тайного развода и новая роль: три перелома в жизни Юлии Александровой

17 бюджетов «Горько!», год тайного развода и новая роль: три перелома в жизни Юлии Александровой

Роль матери главного героя в оглушительном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» оказалась небольшой, но врезалась в память зрителей.

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